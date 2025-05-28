Детали спасения пострадавшего из искорёженного авто после крупной аварии в Баку - ВИДЕО

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в посёлке Сахиль Гарадагского района столицы, в результате которого гражданин оказался зажат в автомобиле.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

Было установлено, что в результате потери управления грузовым автомобилем марки "MERCEDES" и столкновения его с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки "КАМАЗ" произошло ДТП, и пассажир грузового автомобиля "MERCEDES" оказался зажат в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли зажатого в автомобиле пассажира, Пириева Мирбашира Гадир оглы, 1957 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В связи с происшествием соответствующие органы проводят расследование.