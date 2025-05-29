Землю накрыла мощная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря уровня G3.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом предоставили в Институте прикладной геофизики России.

Магнитное поле планеты возмущено на уровне G3, что по пятибалльной шкале соответствует уровню «сильно». Для сравнения: G1 означает «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Буря такой силы может вызвать сбои в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания систем защиты и перегрев масляных трансформаторов.

Также возможны перебои в работе спутниковой связи и низкочастотной радионавигации, а также нарушения в высокочастотной радиосвязи. В регионах средней широты можно будет наблюдать полярные сияния.