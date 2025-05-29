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На ряде улиц Баку фиксируются пробки – СПИСОК

Фаига Мамедова09:46 - Сегодня
На ряде улиц Баку фиксируются пробки – СПИСОК

В Баку на многих улицах и проспектах в настоящее время наблюдается загруженность дорог.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, опубликована информация о загруженных улицах и проспектах Баку.

На текущий момент дорожная ситуация выглядит следующим образом:

1. Баку-Сумгайытское шоссе – в направлении станции метро «20 Января»;

2. Улица Али Мустафаева – в направлении проспекта Зии Буниядова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде – в направлении проспекта Зии Буниядова;

4. Проспект Зии Буниядова – от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Бинагадинское шоссе – в направлении станции метро «Проспект Азадлыг»;

6. Проспект Гейдара Алиева – основная дорога, в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;

8. Улица Афияддина Джалилова – в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Бакиханова – от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка «Деде Горгуд»;

10. Улица 28 Мая – от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Микаила Мушфига – от круга «Бадамдар» в направлении школы-лицея №20;

12. На круге «20 Января»;

13. Проспект Хатаи – в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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