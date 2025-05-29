В Баку автомобиль врезался в столб, есть погибший и потсрадавший

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в столб освещения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в Наримановском районе, напротив дома №2072 по проспекту Зии Буниядова.

Водитель автомобиля марки "Daewoo Gentra" Бабашзаде Эльвин Рази оглу на перекрестке врезался в столб. В результате ДТП водитель скончался на месте. Пассажир, Мовсумлу Нурлан Сафа оглу, с различными тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в Медицинский центр Сабунчи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.