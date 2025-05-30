Объявлены результаты второго экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил окончательные результаты вступительного экзамена (II попытка) в магистратуру высших учебных заведений, состоявшегося 11 мая.

Как сообщает 1news.az, информацию об окончательных результатах также можно узнать, отправив свой «рабочий номер» на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

На экзамене 3 человека набрали 95,5 балла, показав самый высокий результат среди участников.

Бакалавры, чьи результаты на вступительном экзамене соответствуют условиям конкурса, допускаются к выбору специализации.

Выбор специализации регулируется "Графиком выбора специализации на уровне магистратуры" (этот график будет опубликован в следующем номере журнала "Магистр").

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, ГЭЦ организует апелляционный процесс посредством телефонной связи, начиная с 3 июня 2025 года.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ со 2 июня 10:00 до 3 июня 17:00. Те, кто не зарегистрируется в указанный период, не смогут подать апелляцию позднее.

По одному заявлению (обращению) бакалавра может быть проведено обсуждение продолжительностью не более 15 минут. Обсуждение прекращается по истечении отведенного времени, при подключении постороннего лица к обсуждению или при нарушении правил этического поведения.

Как сообщалось ранее, будут рассматриваться только обращения, касающиеся содержания заданий и письменных работ.

Поскольку информация на листе ответов считывается оптическим устройством, ответы, отмеченные не в соответствии с инструкцией, включая исправления, которые приводят к ошибочному распознаванию ответа оптическим устройством (например, закрашивание двух кружков в закрытом вопросе и т.д.), рассматриваться не будут.