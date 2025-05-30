«Удалю фото за деньги»: полиция Баку задержала юного вымогателя

Несколько жительниц столицы обратились в полицию, заявив, что некий человек, с которым они познакомились в TikTok, вымогал у них деньги, угрожая опубликовать компрометирующую информацию и фотографии в случае отказа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района, был задержан 19-летний Мугдет Нахмедов, подозреваемый в вымогательстве денег у женщин через социальные сети.

В ходе расследования выяснилось, что Нахмедов брал фотографии женщин из их социальных сетей, создавал фейковые аккаунты и публиковал там эти фотографии. Затем он связывался с женщинами, требуя деньги за удаление изображений.

По данному факту продолжается расследование.