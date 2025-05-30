Шокирующий инцидент в бакинской школе: учитель заклеил ученикам рты скотчем

В Баку расследуется дело учителя, который, предположительно, заклеивал рты школьникам скотчем.

Как передает 1news.az, эту информацию подтвердили в Управлении образования города Баку в ответ на запрос Teleqraf.az.

Сообщается, что по данному факту продолжается соответствующее расследование. Руководству школы даны указания принять все необходимые меры в соответствии с законодательством.

В школе №112, где произошел инцидент, заявили, что внутреннее расследование уже проведено. Оно касалось «неподобающего поведения учителя начальных классов, который во время урока музыки обучал школьников танцам».

«Руководство школы провело встречу с учителем и родителями, были даны соответствующие рекомендации. Получено объяснение учителя. Принято решение об усилении контроля руководства школы за данным классом», — говорится в сообщении.

Напомним, что два дня назад в СМИ распространились кадры, на которых видно, как в полной средней школе №112 в посёлке Пиршага учитель во время урока заклеивает рты ученикам скотчем.