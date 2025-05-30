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Почему отличники инженерного факультета университета «Хазар» устроили поножовщину? - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:44 - Сегодня
Почему отличники инженерного факультета университета «Хазар» устроили поножовщину? - ВИДЕО

29 мая в университете «Хазар» произошёл инцидент с применением холодного оружия.

Согласно поступившей информации, конфликт возник между студентами третьего курса — Фаридом Алиевым и Мухаммедом Велизаде. Выяснилось, что ссора между ними началась за два дня до происшествия, однако тогда, благодаря вмешательству однокурсников, удалось избежать серьезных последствий. Позже спор продолжился в переписке по телефону.

В день инцидента Фарид Алиев, вооружённый ножом, поджидал Мухаммеда Велизаде у входа в университет. Когда тот вошёл в здание, он нанёс ему несколько ножевых ранений.

По словам представителя вуза Аловсата Амирбейли, оба студента считались одними из лучших на инженерном факультете.

«Я впервые слышу, что между ними был конфликт. Если бы мы знали, обязательно сообщили бы их родителям. Все студенты проходят проверку на входе, и нам не известно, как Фарид Алиев смог пронести нож в здание», — отметил он.

Подробнее — в сюжете Baku TV.

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