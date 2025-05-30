Операция на кухне: директор центра эстетики осуждена за смерть свояченицы

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Ульвии Ильясовой, директора ООО "AzE Estetik Mərkəz".

Она обвинялась в том, что провела незаконную операцию по коррекции фигуры своей свояченице прямо на кухне собственного дома, что привело к её смерти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, в ходе процесса обвиняемой был зачитан приговор.

Согласно решению суда, У.Ильясова приговорена к трём годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, требующей специальной квалификации в органах здравоохранения, на срок три года.