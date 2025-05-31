Стало известно, кто представит Азербайджан на конкурсе «Новая волна 2025» - ВИДЕО

28 и 29 мая в Академии Игоря Крутого состоялся полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

Всего было подано более 6000 заявок - в полуфинале выступили 54 исполнителя из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Нигерии и России, сообщает 1news.az со ссылкой на официальную страницу конкурса в социальной сети Instagram.

Участники полуфинала - музыканты от 16 до 35 лет с креативным подходом к творческому самовыражению, разнообразным репертуаром, а многие - со сценическим и преподавательским опытом. Участвуя в музыкальном испытании, вокалисты представляли хиты своей страны и авторские песни.

Члены жюри смогли оценить и онлайн- заявки, представленные на большом экране: слушали и смотрели виртуальные выступления претендентов на участие в конкурсе из Бразилии, Болгарии, Венесуэлы, Германии, Италии, Кипра, Нидерландов.

В составе жюри полуфинала работали: режиссёр конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина и председатель жюри конкурса, народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

После двух дней работы жюри выбрало 14 участников из шести стран - Азербайджан на конкурсе «Новая волна 2025» представит Теймур Ганифаев.

Стоит отметить, что Т.Ганифаев – сын солиста легендарной азербайджанской группы «Кярван» Ильгара Хаяла; молодой артист был одним из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу Səs Azərbaycan.

«Желаем финалистам успешных выступлений на сцене New Wave Hall с 21 по 26 августа в Казани. А отличного настроения на всем зрителям - концертах «Новой волны 2025» и в эфире канала «Россия 1» - отмечают организаторы конкурса.