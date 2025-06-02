Шокирующая история в Баку: неизвестный пытался похитить ребенка с детской площадки?

В социальных сетях активно распространялась информация о попытке похищения ребенка, которая якобы произошла вчера, 1 июня, около 19:00 на детской площадке на 5-й параллельной улице в Баку.

Как передаёт 1news.az, согласно этим данным, мужчина среднего роста, в оптических очках, сначала пытался заманить мальчиков, предлагая им научить играть в футбол за пределами двора. В первый раз его спугнула внимательная женщина, которая подошла и задала вопросы о его присутствии.

В публикации, распространяемой в соцсетях, далее говорится: «Затем мужчина вернулся спустя два часа и, не раздумывая, схватил девочку прямо на глазах у матери, после чего попытался скрыться. За ним бросились в погоню, и он бросил ребёнка, добежал до машины, которая уже ожидала его за шлагбаумом. Всё происходило на глазах у большого количества людей. Будьте осторожны и не отходите от детей на большие расстояния».

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало Baku tv эти сообщения, заявив: «Информация о похищении ребенка необоснованна. Полиция провела тщательную проверку распространённой информации, однако факт похищения ребёнка по указанному адресу не подтвердился», - говорится в сообщении МВД.

В связи с этим МВД рекомендует гражданам не распространять подобные необоснованные и неподтверждённые сведения, чтобы избежать паники и дезинформации.