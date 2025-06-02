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В Ханкенди состоялся Карабахский форум образования и партнерства - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
В Ханкенди состоялся Карабахский форум образования и партнерства - ФОТО

В Карабахском университете прошел Карабахский форум образования и партнерства, целью которого являлось содействие развитию образования и партнерства государственного и частного секторов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Форум был организован в партнерстве с Министерством науки и образования и Министерством экономики, а его совместными организаторами выступили Фонд возрождения Карабаха, Фонд развития образования, Свободный профсоюз работников образования Азербайджана и Карабахский университет.

В мероприятии, еще раз подчеркнувшем важность скоординированных действий всех сторон в восстановлении и развитии Карабаха, приняли участие более 200 человек, среди которых представители государственных учреждений, сотрудники спецмиссий, размещенных в регионе, представители частного сектора, а также профессорско-преподавательский состав Карабахского университета.

На церемонии открытия Форума, прошедшего с концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха», выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, министр науки и образования Эмин Амруллаев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, которые высказали свои мнения о развитии образования в Карабахском регионе, укреплении человеческого капитала, стратегической важности сотрудничества государственного и частного секторов.

Одним из главных итогов Форума стало создание «Карабахской стипендиальной программы». Так, организации и компании, представляющие различные сектора - Фонд возрождения Карабаха, Группа компаний Veysеloglu, Международный банк Азербайджана, ОАО «Капитал Банк», Свободный профсоюз работников образования, ЗАО «Макдоналдс Азербайджан», инвестиционная компания PSG Capital, компания ASELSAN, компания GEN ilaz, школьный комплекс LANDAU School, Группа компаний Target, компания Çaşıoğlu, Группа компаний İnci, Code Academy, Бакинская академия дизайна и компания TUNA взяли на себя обязательство учредить стипендии для студентов, обучающихся в Карабахском университете. Основная цель - внести вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепить сотрудничество государственного и частного секторов, а также привлечь молодежь в Карабах и повысить интерес к региону, оказать финансовую поддержку студентам, содействовать их академическому и профессиональному развитию.

Целью стипендиальной программы является содействие формированию человеческого капитала в регионе, а также поддержка социально уязвимых слоев населения и повышение мотивации студентов с высокими академическими достижениями.

Далее в рамках Форума была организована панельная дискуссия по двум различным темам с участием профессиональных модераторов и спикеров. В первой панели под названием «Великое возвращение: вызовы и возможности», модератором которой выступил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, в качестве спикеров выступили министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, которые затронули вопросы регионального восстановления и развития человеческих ресурсов.

Вторая панель была посвящена теме «Возможности государственно-частного партнерства в Карабахе». На панельной дискуссии, модератором которой выступил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов, основатель и генеральный директор группы компаний Veysеloglu Айдын Талыбов, заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Талех Тахирли, член правления ОАО Kapital Bank Фарид Идаятзаде и председатель Свободного профсоюза работников образования Араз Пашаев обсудили перспективы государственно-частного партнерства в регионе и возможности взаимного сотрудничества.

Форум завершился художественной частью, в которой прозвучала наша национальная музыка в исполнении студенческо-преподавательского состава Карабахского университета.

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