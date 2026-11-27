В Азербайджане в ближайшие дни ожидаются дожди, местами возможны ливни, грозы и снег.

В связи с прогнозируемыми осадками также ожидается повышение уровня воды в реках и вероятность селевых потоков в горных районах.

Как сообщает 1news.az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове осадки прогнозируются с перерывами с 30 ноября до дневных часов 2 декабря. В отдельных районах полуострова не исключены кратковременные сильные дожди и грозы.

В регионах страны неустойчивая погода ожидается с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря. Осадки будут носить периодический характер, однако местами могут сопровождаться интенсивными ливнями и грозами. В горных районах прогнозируется снег.

В гидрометеорологической службе также предупредили, что из-за осадков возможно увеличение водности рек. Кроме того, на отдельных горных реках не исключается формирование кратковременных селевых потоков.