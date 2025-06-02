Мощная магнитная буря накрыла Землю

Утром 2 июня в средних широтах произошла магнитная буря силой 6 баллов по 10-балльной шкале.

После 9:00 её сила снизилась до 5 баллов, а после 12:00 ожидается снижение до 4 баллов. Бури силой ниже 5 баллов считаются относительно неощутимыми для Земли.

Как передает 1news.az, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета. В высоких широтах до 12:00 мощность магнитной бури, по прогнозам, составит 6-7 баллов по 10-балльной шкале. К концу дня она снизится до 3-4 баллов, а 3 июня в период с 03:00 до 12:00 вновь достигнет 5-6 баллов.

В средних широтах 2 июня после 15:00 показатели магнитного поля будут находиться на фоновом уровне.

Возникшие магнитные бури были выявлены на основе снимков солнечных вспышек, сделанных коронографами STEREO и LASCO. Выброс корональной массы, произошедший 31 мая, прошёл вблизи Земли, что и вызвало данную магнитную бурю.