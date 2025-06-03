Фонд Возрождения Карабаха поддержит стипендии для 50 студентов Карабахского университета

В рамках Карабахского форума образования и партнёрства, прошедшего в Ханкенди, Фонд Возрождения Карабаха объявил об очередной инициативе, основной целью которой является стремление внести вклад в развитие человеческого капитала на освобождённых территориях.

Фонд профинансирует стипендии для 50 студентов первого курса Карабахского университета в течение 2025–2026 учебного года.

Данная инициатива реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве, заключенного с Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики. Подписание данного документа является свидетельством стратегической приверженности Фонда Возрождения Карабаха поддержке устойчивого развития освобожденных территорий.

В соответствии с условиями программы, каждый отобранный студент будет получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов на протяжении 10 месяцев, что в общей сложности составляет 2000 манатов на одного студента. Отбор стипендиатов будет осуществляться университетом на основании академических достижений в координации с Фондом развития образования.

«Образование — это движущая сила развития и важнейший фактор устойчивого заселения и возрождения освобождённых территорий», — отметил Рахман Гаджиев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха. «Поддерживая эту стипендиальную программу, мы инвестируем в будущее региона. А участвуя в организации столь важного форума, Фонд вновь выступил объединяющей платформой — собрав представителей государственного и частного секторов, презентовав эту программу нашим донорам и партнёрам и призвав другие компании присоединиться к этой значимой инициативе».

Этот вклад является частью более широкой стипендиальной программы, объединяющей государственные учреждения и ведущие компании в рамках единого видения: создания образовательных возможностей для молодёжи, стимулирования интереса к региону и ускорения социально-экономического возрождения Карабаха.

Карабахский форум образования и партнёрства, прошедший в Карабахском университете в Ханкенди, собрал высокопоставленных участников, включая министра науки и образования Азербайджанской Республики Эмина Амруллаева, специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчина Юсубова, председателя Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахмана Гаджиева, председателя Фонда развития образования Эльнура Насибова, ректора Карабахского университета Шахина Байрамова, а также представителей государственных учреждений, ведущих компаний частного сектора и профессорско-преподавательского состава университета.