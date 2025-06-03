В Азербайджане задержан похититель овец - ФОТО

В селе Юхары Тала Закатальского района была зафиксирована кража мелкого рогатого скота с территории одного из фермерских хозяйств.

Как сообщили в правоохранительных органах, на основании обращения фермера и проведённого расследования сотрудники районного отдела полиции задержали 30-летнего Мурада Калашова. Он подозревается в хищении 27 овец.

По решению суда в отношении Калашова избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Джамиля Суджадинова