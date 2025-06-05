Yango Ride запускает программу поддержки водителей с сертификатами

Сервис для онлайн-заказа такси Yango Ride, часть глобальной технологической компании Yango Group, объявляет о запуске программы поддержки водителей для получения сертификатов.

Водители смогут пройти соответствующий тренинг, сдать экзамен на получение свидетельства, и получить подтверждающий документ бесплатно для работы через приложение. Инициатива создана в рамках стратегии сервиса по улучшению качества транспортной сферы и услуг в Азербайджане.

На первом этапе более 1,2 тысяч водителей партнеров Yango Ride в Баку могут бесплатно освоить программу специальной подготовки, которая включает в себя правила этического поведения и знание нормативных правовых актов, регулирующих перевозку пассажиров автомобильным транспортом. В рамках программы они также смогут сдать экзамен для подтверждения квалификации при поддержке Yango Ride. Сервис планирует расширять программу и регулярно предоставлять возможности для тренингов и сдачи государственного экзамена водителям, которые хотят использовать приложение.

«Главная цель Yango Ride — это развитие доступной, безопасной и технологичной транспортной среды в Азербайджане. Это беспрерывная работа над качеством сервиса, учет и исправление ошибок, поиск новых решений. Наша инициатива позволит большему числу водителей получить доступ к обучающим программам и подтвердить свою квалификацию. Мы также приняли решение ввести обновленную систему бонусов для водителей партнеров с сертификатами, где на первый план выходит качество услуг», — рассказал Мушвиг Гасанов, руководитель Yango Azerbaijan.

Yango Ride вводит специальную бонусную программу в Азербайджане для водителей партнеров, которые подтвердили в приложении наличие сертификата. Теперь новые водители с сертификатом могут получить приветственный бонус 250 манат, а действующие партнеры сервиса — до 155 манат бонусами за выполнение еженедельных личных целей.

Подробную информацию о подаче заявки, процессе обучения и сдаче экзамена для получения сертификата по программе можно получить у парков-партнеров сервиса.

О Yango Azerbaijan

Сервисы Yango Azerbaijan, оказывающие услуги заказа такси и доставки — Ride и Delivery, работают на рынке с 2022 года. В 2024 году в стране также запустились сервисы планирования поездок на общественном транспорте, доставки продуктов Market и доставки блюд из ресторанов Yemək.