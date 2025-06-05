Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 6 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами пройдут дожди. В некоторых районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18–21° тепла, днём – 25-28° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50–60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди с перерывами и грозы. В отдельных районах возможны интенсивные и сильные ливни, град, а в высокогорных зонах - снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Ветер западный, местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит: ночью 16–20° тепла, днём 22–27° тепла; в горах — ночью 5–10° тепла, днём 12–17° тепла.