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Фархад Мамедов: Пашинян vs. Католикос

First News Media13:15 - Сегодня
Фархад Мамедов: Пашинян vs. Католикос

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Именно католикос, а не церковь… Претензии Пашиняна направлены все-таки против лично католикоса, а не института церкви…

После информационной артподготовки, слива порочащей католикоса информации, премьер Армении предложил создать координационную группу для решения организационных вопросов по организации новых выборов Католикоса.

Мне было интересно, насколько далеко пойдет в этой теме премьер Армении, так как слив информации одно, а вот начало процедуры по смещению католикоса, который избирается один раз пожизненно, это другое.

Обвинение в нарушении обета безбрачия, по мнению Пашиняна, должно было привести к внутрицерковной дискуссии, внутреннему протесту в среде иерархов. Однако этого не произошло. По логике, Пашинян должен был сделать следующий шаг – показать днк анализы католикоса и ребенка, который, по его утверждению, является чадом католикоса. Скажем так, это дочка… от врача по имени… ну не будем о частном…

Данного шага Пашинян не предпринял, а пошел по пути создания координационной группы… Но в Армянской церкви нет такой структуры… Католикоса избирает национально-церковное собрание, состоящее из духовенства и мирян. Вовлечение мирян в избрание католикоса началось с 1906 года… Избирают сперва пять епископов, из которых потом выбирают католикоса. Но, сперва католикос должен уйти сам или же умереть… Да и откуда Пашинян наберет минимум пять епископов, которые ослушаются нынешнего католикоса?!

Пашинян мог пойти на этот шаг только, если получил заверения в поддержке заграничных центров – Киликийского католикоса, Константинопольского и Иерусалимского патриархов. Без этой поддержки данная инициатива мертворожденная… На сегодня зарубежные структуры армянской церкви особо не отличились своими заявлениями…

Если у Пашиняна нет поддержки зарубежных иерархов и он не представит дополнительные доказательства, то эта кампания может иметь для него непредсказуемые последствия. Армянская церковь - институт с устоявшимися традициями и устремлениями, поэтому в своих рассуждениях о роли церкви я утверждаю, что Азербайджан не сможет изменить антиАзербайджанские цели армянской церкви.

Российский контекст противостояния…

Пропашиняновские паблики утверждают, что нынешний католикос является пророссийским. Эти утверждения имеют под собой и историческую основу – возвышение Эчмиадзина произошло после 1828 года, когда католикосат переехал из Сиса в пределы уже Российской империи, в Эчмиадзин. Целью этого возвышения была Восточная политика империи, и расселенные по всему Ближнему Востоку армяне с единой церковью выступали в роли подходящего инструмента влияния, разведки и подрывной деятельности. Российская империя сперва в 1831 году ограничила выбор католикоса только из числа подданных империи, однако в 1836 году по «Положению для Армяно-Григорианского исповедания» позволила участвовать в выборах католикоса подданных других стран. Сделано это было с целью преодоления отчуждения зарубежной паствы от Эчмиадзина.

Параллельно с этим, в собственность армянской церкви передали собственность Албанской церкви. Империя усилила Эчмиадзин, чтобы сделать его более привлекательным в глазах зарубежных армян.

В течение 19 века российские подданные католикосы сменялись подданными Османской империи – исполняли роль во внешней политике империи, однако сохраняли автономность во внутренней. Ни один из католикосов не принял институт Синода, который был учрежден «Положением…» для ограничения единоличной власти католикоса…

Россия «душой и телом» в теме армянской церкви, так как именно за счет России произошло возвышение Эчмиадзина в начале 19 века. В 1907 году глава МВД империи Столыпин отмечал: «Искусственно восстановив в Эчмиадзине духовно-политический центр армянского народа, мы тем самым если не узаконили, то молчаливо признали за католикосом фактическую возможность объединить вокруг себя армянские партии местного и иностранного происхождения…»

Пашинян инициировал очень опасный трек и если у него на руках нет сильных карт продолжать кампанию, то придется признавать поражение уже в ближайшем будущем…

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