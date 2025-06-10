Дима Билан спел с группой «Ay Yola» их международный хит «Homay» - ВИДЕО

Завоевавшая глобальную популярность башкирская группа «Ay Yola» исполнила на «Премии МУЗ ТВ» свой международный хит «Homay» вместе с заслуженным артистом РФ Димой Биланом.

«Наше выступление с «Ay Yola» произвело настоящий фурор! И это не случайно! На «Премии МУЗ-ТВ» у нас случилось осмысленное объединение культур, трек «Homay» прозвучал на трех языках, башкирском, русском и кабардинском, показав, как музыка стирает границы и сближает сердца», - рассказывает Д.Билан в социальных сетях, отмечая, что «с гордостью исполнил несколько строчек на кабардинском языке - дань моим корням и тем людям, чья культура вдохновляла и воспитывала с детства».

В свою очередь музыканты «Ay Yola» назвали свое совместное с Д.Биланом выступление на «Премии Муз-ТВ» новым и интересным опытом.

Отметим, что в измененном тексте песни «Homay» в части трека на кабардинском языке Дима Билан поет о герое нартского эпоса Сосрыкъуэ, являющемся символом силы и мужества.

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