Али Нур написал открытое письмо Рашаду Меджиду о конфликте в Аздраме

Народный артист Азербайджана Али Нур обратился с открытым письмом к председателю Совета прессы Рашаду Меджиду.

В письме А.Нур отмечает, что уже долгое время он и его коллеги дают прессе комментарии по поводу событий, связанных с деятельностью художественного руководителя Академического Национального драматического театра Мехрибан Алекперзаде, и подчеркивает следующее: «Ранее наши заявления публиковались на всех новостных сайтах. Однако в последнем комментарии по поводу инцидента с Физули Гусейновым я указал, что произошедшее было спровоцировано Мехрибан Алекперзаде. Интересно, что на этот раз, распространяя моё заявление, сайты специально удалили её имя».

В открытом письме народный артист адресовал председателю Совета прессы Рашаду Меджиду следующие вопросы: «Почему Мехрибан Алекперзаде защищается прессой?», «Кто дал указание СМИ замалчивать её произвол?», «Мешают ли ваши дружеские отношения с Мехрибан Алекперзаде объективно нести ответственность, возложенную на вас господином Президентом?»

«Если на эти вопросы не будет дан личный ответ с вашей стороны и не будет внесена ясность для общественности, у нас будут серьезные основания полагать, что ограничения, накладываемые на свободу слова, осуществляются непосредственно под вашим контролем и с вашего вмешательства», - отмечает Али Нур.

Рашад Меджид ответил на открытое письмо народного артиста, опубликовав свою позицию по этому вопросу на своей странице в социальной сети Facebook, где отметил следующее: «Во-первых, Совет прессы не обладает полномочиями ограничивать творческую свободу какого-либо медиаресурса или журналиста. Во-вторых, я сам в течение года был членом Художественного совета Академического Национального драматического театра. У меня хорошие отношения с актёрами театра, и я глубоко уважаю каждого из них. Люди искусства представляют для меня большую ценность, которая не может быть принесена в жертву такому примитивному понятию, как предвзятость».

Председатель Совета прессы, говоря о своей личной позиции, подчеркнул, что «не сторонник выноса внутренних интриг творческой среды на общественное обсуждение»: «На мой взгляд, имена людей, являющихся примером для общества, должны упоминаться в публичном пространстве исключительно в контексте их творчества. Участники коллектива Академического Национального драматического театра - именно такие люди. Я бы хотел, чтобы они сами внутри театра обсуждали внутренние проблемы, сложные взаимоотношения и находили пути их решения. Такой подход является более оптимальным, соответствует образу интеллигента и, самое главное, более этичен».

Р.Меджид с сожалением отметил, что «отношения между актёрами и руководством театра вышли за рамки творческого процесса и переключились на мелкие интриги, которые нежелательны для общественности»: «Вынос таких мелких интриг в СМИ в первую очередь наносит ущерб репутации уважаемых нами деятелей искусства».

Также Рашад Меджид подчеркнул, что «основным принципом деятельности Совета прессы является защита интересов и приоритетов как СМИ, так и общества»: «Мы постоянно стараемся этому соответствовать. В заключение хочу ещё раз выразить большую надежду на то, что злоба и гнев не возьмут верх над искренними отношениями, а также подчеркнуть мою веру и уважение к сдержанности наших деятелей искусства».

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