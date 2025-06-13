Операция Израиля против Ирана продлится как минимум две недели - СМИ

Израильская военная операция против Ирана, его военного руководства и ракетного арсенала продлится как минимум две недели.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, кампания спланирована на 14 дней и уже идет по намеченному сценарию. По словам собеседника издания, стратегия во многом повторяет действия Израиля против ливанского шиитского движения «Хезболла».

Источник: ТАСС