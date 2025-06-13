Дима Билан назначен послом

Один из самых популярных российских исполнителей - Дима Билан - объявлен официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

Об этом сообщается в Telegram-канале конкурса, где отмечается, что заслуженный артист РФ Д.Билан будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять миллионную аудиторию по всему миру.

«Интервидение 2025» - это международный музыкальный конкурс, который состоится 20 сентября в Москве, на арене Live Arena. Формат конкурса позиционируется как альтернатива «Евровидению» - в нём примут участие исполнители из 20 стран, включая Азербайджан, Россию, Китай, Индию, США, Казахстан, Венесуэлу, Кубу и другие. Отметим, что на данный момент не известно, кто представит Азербайджана на конкурсе в Москве.

Первое «Интервидение» существовало в СССР с середины 1960-х до 1980-х годов. Новый конкурс, по замыслу организаторов, должен стать площадкой для культурного диалога и продвижения гуманитарного сотрудничества - инициатором возрождения проекта стал президент РФ Владимир Путин.

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