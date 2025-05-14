Полумесяц и восьмиконечная звезда: Символика в выступлении группы Mamagama на «Евровидении-2025» - ВИДЕО

В Базеле 13 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.

По результатам голосования телезрителей была определена первая десятка финалистов «Евровидения-2025» - Азербайджан, который в Швейцарии представляла группа Mamagama с песней «Run With You», не прошел в финал конкурса.

Азербайджанский евровидийный номер был поставлен британкой Эйс Бауэрман, ранее сотрудничавшей с такими мировыми звездами, как Эд Ширан, Дуа Липа, Биби Рекса и т.д.

Во время полуфинального выступления на конкурсной сцене «Евровидения-2025» «расцвел» цветок Харыбюльбюль, вышитый на перчатке солиста группы Mamagama Асафа Мишиева, который выступал с национальным азербайджанским музыкальным инструментом сазом, 13 мая прозвучавшем на многомиллионную телевизионную аудиторию.

Кульминацией номера стало появление на сцене полумесяца и восьмиконечной звезды - символов, изображенных на Государственном флаге Азербайджанской Республики.

Отметим, что второй полуфинал «Евровидения-2025» состоится 15 мая – его так же, как и финальное шоу (17 мая), можно будет посмотреть в прямом эфире канала ITV.

В финале итоги голосования профессионального жюри Азербайджана озвучит представительница Азербайджана на «Евровидении-2010» Сафура Алиева.

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