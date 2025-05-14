Полумесяц и восьмиконечная звезда: Символика в выступлении группы Mamagama на «Евровидении-2025» - ВИДЕО
В Базеле 13 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.
По результатам голосования телезрителей была определена первая десятка финалистов «Евровидения-2025» - Азербайджан, который в Швейцарии представляла группа Mamagama с песней «Run With You», не прошел в финал конкурса.
Азербайджанский евровидийный номер был поставлен британкой Эйс Бауэрман, ранее сотрудничавшей с такими мировыми звездами, как Эд Ширан, Дуа Липа, Биби Рекса и т.д.
Во время полуфинального выступления на конкурсной сцене «Евровидения-2025» «расцвел» цветок Харыбюльбюль, вышитый на перчатке солиста группы Mamagama Асафа Мишиева, который выступал с национальным азербайджанским музыкальным инструментом сазом, 13 мая прозвучавшем на многомиллионную телевизионную аудиторию.
Кульминацией номера стало появление на сцене полумесяца и восьмиконечной звезды - символов, изображенных на Государственном флаге Азербайджанской Республики.
Отметим, что второй полуфинал «Евровидения-2025» состоится 15 мая – его так же, как и финальное шоу (17 мая), можно будет посмотреть в прямом эфире канала ITV.
В финале итоги голосования профессионального жюри Азербайджана озвучит представительница Азербайджана на «Евровидении-2010» Сафура Алиева.
Читайте по теме:
Fahree призвал Азербайджан бойкотировать конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО
«Детское Евровидение-2025» пройдет в Тбилиси – ВИДЕО