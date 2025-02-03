Азербайджан примет участие в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. международного музыкального конкурса «Интервидение».

Как сообщают российские СМИ, согласно документу, мероприятие должно состояться в Москве и Московской области.

Согласно указу, целью конкурса является «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Кабмин при участии столичного правительства и правительства Московской области должен заняться подготовкой и проведением конкурса. Оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Путин также поручил создать наблюдательный совет, который будет утверждать концепцию мероприятия и его результаты, координировать информационное сопровождение конкурса «в целях популяризации многообразия культур» и принимать решения о направлениях развития «Интервидения» в последующие годы, в том числе в части международного сотрудничества. Возглавит наблюдательный совет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено оказывать содействие в продвижении конкурса.

Отметим, что Азербайджан подтвердил свое участие еще в прошлом году, как и более 16 других стран.