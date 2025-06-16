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Оружие Судного Дня. Иран будет применять «еще больше гиперзвуковых ракет»

Ялчин Алиев17:13 - Сегодня
Оружие Судного Дня. Иран будет применять «еще больше гиперзвуковых ракет»

После нескольких дней интенсивных атак и запуска сотен баллистических ракет по Израилю Тегеран угрожает дальнейшей эскалацией конфликта, пишет израильский сайт MigNews.

Иран сообщил в понедельник, 16 июня, что начал использовать точные гиперзвуковые ракеты в рамках своих атак против Израиля, согласно сообщению канала «Аль-Арабия». Заявление последовало за угрозами со стороны Революционной гвардии в Тегеране, согласно которым «следующие действия будут разрушительнее, тяжелее, точнее - и смертоноснее всего, что мы видели до сих пор».

Гиперзвуковые баллистические ракеты отличаются от обычных баллистических прежде всего своей скоростью и траекторией. Гиперзвуковая ракета летит со скоростью, превышающей в пять раз скорость звука - то есть более 6000 км/ч. Еще одно ключевое различие - в маневренности: в отличие от обычных баллистических ракет, которые после запуска движутся по фиксированной траектории, гиперзвуковая ракета способна выполнять резкие маневры на высокой скорости, что очень затрудняет ее перехват существующими средствами ПВО.

На фоне израильских ударов по целям в Иране, в ходе которых были уничтожены обширные объекты инфраструктуры и ликвидированы высокопоставленные представители военного и политического руководства, Тегеран ясно дал понять, что на данном этапе Иран отказывается от переговоров о прекращении огня и отверг предложения Катара и Омана, заявив, что не начнет переговоры до завершения своей операции возмездия. Революционная гвардия объявила: «Борьба с Израилем продолжится до его полного уничтожения», и подчеркнула, что на любую израильскую атаку последует новая эскалация. Одновременно иранское информагентство Tasnim сообщило, что гиперзвуковые ракеты отныне будут запускаться «в значительно больших объемах», с целью пробить израильские системы ПВО.

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