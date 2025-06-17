Начался отбор в первые классы с русским языком обучения – СПИСОК ШКОЛ
Сегодня стартовал этап выбора школы и учителя в рамках приёма в первые классы с русским языком обучения.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
До 18:00 25 июня 2025 года продолжится процесс записи на конкурс для поступления в первые классы с русским языком обучения в следующие учебные заведения:
Бакинский Европейский лицей
Республиканская гимназия искусств
Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля
Помимо этого, до 18:00 25 июня будет проводиться процесс отбора в русские отделения следующих школ:
Элитарная гимназия имени И.Эфендиева
Школьно-лицейский комплекс при Бакинском славянском университете
Полная средняя школа №23 имени Т.Гасанова
Образовательный комплекс №132–134
Школа-лицей №6 имени Т.Исмаилова
Лицей «Занги».
Отметим, что для детей, имеющих преимущества согласно приоритетам, осуществляется выбор школы, а для детей, не имеющих приоритетов, — процесс регистрации на конкурс для поступления.