Начался отбор в первые классы с русским языком обучения – СПИСОК ШКОЛ

Сегодня стартовал этап выбора школы и учителя в рамках приёма в первые классы с русским языком обучения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

До 18:00 25 июня 2025 года продолжится процесс записи на конкурс для поступления в первые классы с русским языком обучения в следующие учебные заведения:

Бакинский Европейский лицей

Республиканская гимназия искусств

Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля

Помимо этого, до 18:00 25 июня будет проводиться процесс отбора в русские отделения следующих школ:

Элитарная гимназия имени И.Эфендиева

Школьно-лицейский комплекс при Бакинском славянском университете

Полная средняя школа №23 имени Т.Гасанова

Образовательный комплекс №132–134

Школа-лицей №6 имени Т.Исмаилова

Лицей «Занги».

Отметим, что для детей, имеющих преимущества согласно приоритетам, осуществляется выбор школы, а для детей, не имеющих приоритетов, — процесс регистрации на конкурс для поступления.