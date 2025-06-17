Пьяный в бакинском метро: мужчина арестован за домогательства к ребенку

В Баку арестован мужчина за неэтичные действия в отношении несовершеннолетнего в метро.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, на станции метро «28 Мая» в Баку был арестован мужчина, совершивший аморальные действия в отношении несовершеннолетнего в вагоне поезда.

Несовершеннолетний, выйдя на станции «28 Мая», сообщил об этом сотруднику метрополитена и попросил о помощи. Сотрудник проинформировал полицию, и они прибыли на платформу. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина не подчинился сотрудникам полиции и устроил шум на станции.

34-летний житель города Гянджа был задержан, в отношении него составлен административный протокол, дело направлено в суд.

Решением Насиминского районного суда он был арестован на 30 суток.