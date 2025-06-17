Обнародована численность населения Азербайджана

С начала года численность населения страны увеличилась на 11 338 человек, или на 0,1%, и по состоянию на 1 мая 2025 года достигла 10 236 227 человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщает Госкомстат, 54,4% населения проживают в городах, а 45,6% — в сельской местности. Мужчины составляют 49,8%, женщины — 50,2% от общего числа жителей.

На освобожденные от оккупации территории до настоящего времени вернулись 3 721 семья, или 148 043 человека.

С учетом 1 150 студентов Карабахского университета общая численность населения на освобожденных территориях составляет 48 209 человек.