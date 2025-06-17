В Баку ожидаются ограничения движения на одной из дорог - Причина

С 08:00 18 июня до 20:00 19 июня движение транспортных средств будет частично ограничено на пересечении автомобильной дороги Бинагади-Гёрадиль с автомобильной дорогой Бинагади-Балаханы в Баку. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с предстоящими текущими ремонтными работами водителей просят быть внимательными на указанном участке дороги, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.