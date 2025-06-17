Стала известна причина аварии на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку - ОБНОВЛЕНО

В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшеронского полуострова временно приостановлена.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Службу объединенного водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), выявлена причина аварии на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку, передает 1news.az.

В сообщении отмечается, что «магистральный водопровод Огуз-Габала-Баку построен из стеклопластиковых (GRP) труб. Хотя трубы такого типа устойчивы к коррозии, GRP-трубы обладают высокой чувствительностью из-за своих специфических технических характеристик. По этой причине в некоторых случаях в процессе эксплуатации могут происходить локальные аварии в результате внешних воздействий или гидравлических напряжений».

В информации также говорится, что в подобных случаях основной процесс, занимающий время при ремонтно-восстановительных работах, это не столько сам технический ремонт, сколько этап опорожнения и повторного заполнения трубопровода водой:

«Так, полное опорожнение трубопровода занимает более 24 часов. Также в течение того же периода осуществляется процесс повторного заполнения трубы водой под соответствующим давлением.

Поскольку все эти этапы проводятся под строгим контролем и в рамках соответствующих мер безопасности, общий период восстановления при возникновении аварии может занимать относительно долгое время».

«Особо хотим отметить, что во время таких аварий адреса, получающие воду из этого трубопровода, обеспечиваются водой с перебоями в течение дня из альтернативных источников водоснабжения.

Одновременно с этим, полевая бригада оперативно и регулярно выполняет работы по восстановлению трубопровода», — говорится в заявлении.

10:25

В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшеронского полуострова временно приостановлена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, согласно информации Агентства водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и быстрыми темпами.

Как сообщили из организации, из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку подача воды в некоторые районы Баку и Абшерона будет осуществляться с перебоями в течение 4 дней. После завершения работ подача воды в прежнем режиме будет возобновлена с 20 июня.

09:30

В результате аварии, произошедшей на 228-м километре магистрального водопровода Огуз – Габала – Баку, временно снижена подача воды в ряде районов столицы и на территории Абшеронского полуострова.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, перебои с водоснабжением зафиксированы на следующих улицах: Мир Джалала, 20 Января, Джавадхана, Джабиева, Дж.Салимова, Г.Сеидзаде, Г.Алиева, А.Искендерова, М.Кязымова, Р.Мамедова, С.Рахмана, братьев Новрузовых (Расима Сафарова), Н.Юсифбейли, братьев Мардановых, М.Джафарова, М.Санани, М.Гасымова, М.Ализаде, Дж.Мамедгулузаде, Н.Меликова, 3-я Алатава, А.Саламзаде, А.Гусейнова, С.Рустама, С.Вургуна, Ю.В.Чаманзаминли, Тбилиси, Ф.Гасымзаде и на Московском проспекте в Насиминском районе.

В Сабаильском районе подача воды нарушена в посёлке Бадамдар.

В Ясамальском районе перебои наблюдаются на улицах Шарифзаде, Акима Аббасова, Асада Ахмедова, Зардаби, Хиябани, Хыдыра Мустафаева, Хагана Дадашова, Васифа Алиева, Заура Керимова, Ахмеда Джавада, Дадаша Буньядзаде, И.Гутгашинлы, Рахиба Тагиева, Кямала Рагимова, а также в районах Ени Ясамал-1 и Ени Ясамал-2, на проспектах Тбилиси и Метбуат.

В Наримановском районе ограничена подача воды на проспекте Ататюрка и улице академика Гасана Алиева.

В Бинагадинском районе перебои зафиксированы в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах, а также в посёлках Баладжары, Расулзаде, Ени Массив и на улицах 1 Мая и Ходжахасан.

В Абшеронском районе, в том числе в городе Хырдалан, водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В остальное время вода отключается. Кроме того, перебои отмечаются и в посёлке Гобу.