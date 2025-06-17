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ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Помогите моему сыну жить»: Отчаянный крик мамы Аббаса в его день рождения - ФОТО

Фаига Мамедова13:05 - Сегодня
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Помогите моему сыну жить»: Отчаянный крик мамы Аббаса в его день рождения - ФОТО

Сегодня, в день восьмилетия своего сына Аббаса Рзазаде, который страдает от лимфомы Ходжкина 3-й степени, в редакцию 1news.az вновь обратилась его мама, Илькана ханум.

По словам мамы, с четырехлетнего возраста жизнь Аббаса превратилась в череду изнурительных процедур: «Шесть месяцев мой мальчик провел в детском отделении Национального онкологического центра, стойко перенося все испытания. Несмотря на юный возраст, его хрупкое тело уже перенесло 6 курсов химиотерапии и 10 сеансов лучевой терапии», - рассказала убитая горем мама.

Семья Аббаса живет на съемной квартире, а единственный кормилец – отец, работает таксистом. Их финансовое положение крайне тяжелое, и они с трудом справляются с расходами на ежедневные нужды, не говоря уже о дорогостоящем лечении ребенка.

Как рассказала Илькана ханум, пенсия по инвалидности, которую они получали на сына, была отменена три месяца назад, лишив семью последней опоры.

«У нас нет сил, можно сказать, нет никакой помощи», – с горечью признается она.

Сейчас Аббасу срочно требуется позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), жизненно важная для определения стадии заболевания. Стоимость этого обследования составляет 1600 манатов. Помимо этого, для продолжения лечения и приобретения необходимых лекарств и витаминов семье требуется не менее 5000 манатов.

«Мы обращаемся к неравнодушным людям, помогите моему сыну жить. У моего мужа нет ни родителей, ни кого-либо еще, мы одни, без поддержки откуда-либо», – со слезами на глазах говорит Илькана ханум.

Мы призываем всех неравнодушных проникнуться сочувствием к положению семьи и оказать посильную помощь в лечении маленького Аббаса.

Номер банковской карты бабушки: 4098 5844 9436 8812

Телефон матери для связи: +994 55 643 64 30

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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