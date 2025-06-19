Беспредел на дороге: «пролетел» на красный свет, ударил машину и сбил пешехода - ВИДЕО

Нетерпеливость водителя, нежелание переждать несколько секунд на светофоре в очередной раз привели к тяжелым последствиям на столичной дороге.

Соответствующим видео поделился Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Азадлыг и улицы Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе Баку. Ехавший на высокой скорости легковой автомобиль, не остановившись на красный свет светофора, врезался на перекрестке в находившийся в движении другой автомобиль, а затем сбил одного из двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Второму пешеходу в последний момент чудом удалось спастись.

Центр интеллектуального управления транспортом неоднократно доводил до сведения участников дорожного движения видеокадры инцидентов, которые показывают, насколько опасно игнорировать светофор. Несмотря на проводимую в этом направлении просветительскую и разъяснительную работу, к сожалению, некоторые водители проявляют безответственность и подвергают риску жизни других людей, чтобы «выиграть» буквально несколько секунд.

«Мы хотели бы еще раз напомнить водителям, что остановка на красный свет — это не только требование закона, но и человеческая ответственность. Такое нарушение правила может привести к гибели или травмам пешеходов и других водителей», - подчеркнули в Центре.