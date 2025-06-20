Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО

Российский Forbes объявил победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30».

Героями рейтига Forbes стали россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне - в номинации «Музыка» в тройке лидеров оказалась солистка уфимской группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова.

Рассказывая об Адель, Forbes отмечает, что свой творческий путь она начала в 2010 году в дуэте с отцом Русланом Шайхитдиновым в проекте Musume: «Группа выпустила два альбома и участвовала в нескольких шоу на телевидении. Тогда же выработался ее уникальный стиль исполнения - сочетание традиционных башкирских мотивов и электронной музыки. В 2024 году, объединившись с Ринатом Рамазановым, Шайхитдиновы основали группу Ay Yola. Группа исполняет музыку в жанре этно-поп, вдохновленную башкирским эпосом «Урал-батыр».

Подчеркивается, что песня «Homay», выпущенная 14 марта 2025 года, мгновенно стала хитом - ее отрывок быстро распространился в соцсетях, особенно среди тюркоязычных народов; его начали массово использовать для создания коротких видео в TikTok, YouTube Shorts и Reels и переводить на узбекский, татарский, турецкий, русский, казахский и другие языки.

Отмечается, что за неделю песня «Homay» набрала более миллиона прослушиваний и вошла в топ-10 треков в России, топ-5 в Узбекистане и Азербайджане, а также заняла первое место в Казахстане. В конце марта трек вошел в пятерку самых популярных песен в мировом чарте Shazam, опередив композицию Леди Гаги «Abracadabra».

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