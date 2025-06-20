 Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:13 - Сегодня
Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО

Российский Forbes объявил победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30».

Героями рейтига Forbes стали россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне - в номинации «Музыка» в тройке лидеров оказалась солистка уфимской группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова.

Рассказывая об Адель, Forbes отмечает, что свой творческий путь она начала в 2010 году в дуэте с отцом Русланом Шайхитдиновым в проекте Musume: «Группа выпустила два альбома и участвовала в нескольких шоу на телевидении. Тогда же выработался ее уникальный стиль исполнения - сочетание традиционных башкирских мотивов и электронной музыки. В 2024 году, объединившись с Ринатом Рамазановым, Шайхитдиновы основали группу Ay Yola. Группа исполняет музыку в жанре этно-поп, вдохновленную башкирским эпосом «Урал-батыр».

Подчеркивается, что песня «Homay», выпущенная 14 марта 2025 года, мгновенно стала хитом - ее отрывок быстро распространился в соцсетях, особенно среди тюркоязычных народов; его начали массово использовать для создания коротких видео в TikTok, YouTube Shorts и Reels и переводить на узбекский, татарский, турецкий, русский, казахский и другие языки.

Отмечается, что за неделю песня «Homay» набрала более миллиона прослушиваний и вошла в топ-10 треков в России, топ-5 в Узбекистане и Азербайджане, а также заняла первое место в Казахстане. В конце марта трек вошел в пятерку самых популярных песен в мировом чарте Shazam, опередив композицию Леди Гаги «Abracadabra».

Читайте по теме:

Международный хит «Homay» башкирской группы «Ay Yola» оказался плагиатом – ВИДЕО

Группа «Ay Yola» показала красоту Башкирии в официальном клипе на международный хит «Homay» - ВИДЕО

Автор международного хита Homay ответил на обвинения в плагиате - ВИДЕО

Дима Билан спел с группой «Ay Yola» их международный хит «Homay» - ВИДЕО

Поделиться:
436

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял президента UFC - ФОТО

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Повестка Президента

Сила братства: «Азербайджанский квартал» в Турции как символ нерушимого единства

Политика

Австралия поблагодарила Азербайджан

Lifestyle

Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО

Армянский певец присвоил песню «Qal, sənə qurban», которую представил как армянскую народную - ВИДЕО

Диляра Алиева трогательно обратилась к ушедшему супругу: «Дышу воспоминаниями…» – ФОТО

Серфинг, спортзал и музыка: Что задумали Тимати и Jony? – ВИДЕО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Армянский певец присвоил песню «Qal, sənə qurban», которую представил как армянскую народную - ВИДЕО

​​​​​​​Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова - ВИДЕО

Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом пути, который только начинается - ВИДЕО

Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО

Последние новости

В Баку скутер, управляемый подростком, столкнулся с легковым автомобилем

Сегодня, 18:15

Грабитель в медицинской маске задержан в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:46

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 17:26

Джейхун Байрамов обсудил с Каллас ситуацию в регионе

Сегодня, 17:18

Азербайджан вновь избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО

Сегодня, 17:10

Баку ждет полного восстановления водоснабжения: подробности и сроки возвращения воды

Сегодня, 17:06

Зачитан приговор сотрудникам «Abzas Media»

Сегодня, 17:03

Мудрая многовекторная политика Президента Ильхама Алиева — эффективный ответ на вызовы современного мира

Сегодня, 16:40

На суде названы имена генералов, руководивших операциями вооруженных сил Армении во время Апрельских боев

Сегодня, 16:37

В Баку женщина скончалась на рабочем месте

Сегодня, 16:15

Солистка группы «Ay Yola» Адель Шайхитдинова попала в рейтинг Forbes - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

Минздрав Ирана: Больница в Тегеране подверглась израильской атаке

Сегодня, 16:11

Глава ИВ и его заместители подозреваются во взятничестве и превышении должностных полномочий - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

Похожий на иранский БПЛА «Shahed» нашли в Казахстане - ФОТО

Сегодня, 15:42

Посол России в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабах

Сегодня, 15:40

В Баку горит территория с бытовыми отходами

Сегодня, 15:38

Захарова: над Каспием висит ядерная угроза

Сегодня, 15:37

Фейк из Иревана Армения вновь искажает реальность

Сегодня, 15:30

Эти предметы запрещено проносить фанатам на UFC Fight Night Baku - СПИСОК

Сегодня, 15:25

Пенсионные выплаты по всей стране завершатся в эту дату

Сегодня, 15:20
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00