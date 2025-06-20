Джейхун Байрамов обсудил с Каллас ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта.

Каллас высоко оценила роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан стран Европейского союза.

Байрамов и Каллас также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД.