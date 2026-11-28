26–27 ноября 2026 года в городе Дилижан (Армения) в рамках Инициативы «Мост мира» состоялись двусторонние обсуждения в формате «круглого стола» с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, а также аналитических и экспертных кругов обеих стран. Это была пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира».

В течение двух дней был проведен ряд встреч и обсуждений.

Участники обсудили мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, перспективы укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса, возможные меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.

Участники обменялись мнениями о перспективах устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговли и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестку дня также были включены вопросы работы с молодежью, образования и установления прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.

Участники пятых по счету обсуждений в формате «круглого стола» в рамках Инициативы «Мост мира» встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел этой страны Вааном Костаняном. В ходе этих встреч участники имели возможность задать вопросы армянским официальным лицам, после чего состоялся обмен мнениями и обсуждение высказанных мнений.

Также были организованы обсуждения по комитетам. Участники рассмотрели существующие проблемы в профильных комитетах и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

Комитеты действовали по следующим направлениям: Экономические вопросы и инфраструктура; Гуманитарные и социальные вопросы; Вопросы окружающей среды; Медиа; Образование, общественные нарративы и работа с молодежью; Политические и геополитические вопросы.

Эта встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути к укреплению прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, еще раз подтвердив важность продолжения конструктивного диалога вокруг мирной повестки.

Инициатива «Мост мира» продолжит свою деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Итоги прошедших в Дилижане обсуждений, динамику работы в профильных комитетах и перспективы дальнейшего диалога в эксклюзивных комментариях 1news.az оценили сами участники встречи.

Мурад Мурадов – соучредитель Центра Топчубашова:

«Пятая встреча получилась действительно успешной — прежде всего потому, что впервые собрала столь представительный состав: около 60 участников. Такой формат позволил предметно и глубоко обсудить темы, способные лечь в основу развернутой мирной повестки между нашими странами. Особенно ценно, что практически все участники добросовестно отнеслись к своей миссии и продемонстрировали конструктивный, вовлеченный подход — даже при обсуждении вопросов, которые до сих пор остаются чувствительными.

Как представитель группы, работающей с нарративами, образованием и молодежной повесткой, отмечу, что обсуждение перспектив сотрудничества было весьма плодотворным. Рассчитываю, что расширение платформы «Мост мира» и стоящие перед ней задачи помогут развить и углубить мирную повестку. Безусловно, доверие между сторонами не формируется в одночасье — оно требует времени и последовательной работы. «Мост мира» — это уникальный шанс пройти этот путь и создать площадку не только для доверительного диалога, но и для реального, практического сотрудничества».

Рауф Агамирзаев – член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту:

«На мой взгляд, пятая встреча получилась самой плодотворной — она превзошла предыдущие и по насыщенности, и по числу участников. Во всех комитетах прозвучали содержательные инициативы. Я лично участвовал в работе Комитета по экономике и транспорту и могу отметить, что в транспортной сфере позитивная динамика наметилась еще до нашего отъезда: уже стартовали практические работы по TRIPP, и это очень обнадеживает.

Полагаю, во время следующих встреч удастся вживую осмотреть этот маршрут — как на нашей стороне, так и на армянской территории — и оценить, как идут строительные работы. У нас уже выполнена большая часть работ, и мы регулярно об этом говорим. Было бы важно, чтобы и армянская сторона увидела воочию, о чем мы говорим, и составила реальное представление о том, как перестроен маршрут до их границы и после их участка в сторону Нахчывана, а также на каком этапе находятся работы.

В целом встреча прошла плодотворно, и уже намечен конкретный задел на будущее. Убежден, что расширение контактов и укрепление экономических связей станут фундаментом для устойчивого мира, от которого выиграют обе стороны — и азербайджанская, и армянская».

Ахмед Алили – директор Центра политического анализа Кавказа:

«Думаю, эта встреча имела особое значение — прежде всего на фоне кризиса, произошедшего в сентябре 2026 года. То, как с этой ситуацией справились и представители правительств, и экспертное сообщество, свидетельствует об огромном потенциале мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. У него уже сформировался определенный иммунитет к геополитическим потрясениям, которые время от времени возникают.

В этом контексте встреча продемонстрировала, что и армянское, и азербайджанское общества готовы продолжать путь, начатый фактически в конце 2023 года — а в рамках платформы «Мост мира» с конца 2025-го. Характер обсуждения ключевых вопросов в Дилижане, реакция экспертов и новые идеи, рождавшиеся в ходе дискуссии, подтверждают: в этот процесс вовлечены высококвалифицированные специалисты, способные внести весомый вклад в достижение мира между Арменией и Азербайджаном.

Речь уже идет не о красивых словах — собравшиеся там участники готовы работать над конкретными шагами и реально продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Именно в этом смысле прошедшая встреча качественно отличается от предыдущих раундов и других переговорных форматов».