Что выявил мониторинг пляжей в Азербайджане? - ВИДЕО

Перед началом пляжного сезона в Азербайджане были взяты пробы морской воды. В некоторых районах выявлено бактериологическое загрязнение выше нормы.

Как сообщает 1news.az, эту информацию Xəzər xəbər сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

Врач-гигиенист коммунально-гигиенического отдела ведомства Зияддин Казымов сообщил, что в рамках подготовки к летнему сезону были проведены мониторинги для оценки санитарно-гигиенического состояния пляжей, расположенных в Баку, Сумгайыте, Мингячевире, а также в Лянкяранском, Астаринском и Хачмазском районах.

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