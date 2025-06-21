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Скончалась Валентина Талызина – звезда «Иронии судьбы» и «Афони»

Фаига Мамедова16:15 - Сегодня
Скончалась Валентина Талызина – звезда «Иронии судьбы» и «Афони»

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась сегодня, 21 июня 2025 года, в возрасте 90 лет.

Как передает 1news.az, со ссылкой на российские СМИ, об этом с глубочайшим прискорбием сообщил Театр Моссовета в своём Telegram-канале.

В театре отметили, что Валентина Талызина была выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей. Коллектив выразил соболезнования родным и близким артистки, назвав её уход огромной утратой для российского искусства и невосполнимой потерей для Театра Моссовета.

Ранее, в марте этого года, появилась информация о том, что у Талызиной был обнаружен рак, однако сама актриса тогда опровергла эти новости, заявив, что чувствует себя нормально.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. За свою карьеру она снялась более чем в 160 кинопроектах, среди которых такие известные фильмы, как «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

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