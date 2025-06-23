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Мучения животных на бакинском зоорынке - и первые шаги к переменам - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:15 - Сегодня
Мучения животных на бакинском зоорынке - и первые шаги к переменам - ФОТО - ВИДЕО

Сотни людей ежедневно проходят мимо «ZooBazar», находящегося в центре города, на месте бывшей гостиницы «Карабах».

Зоорынок переехал сюда после сноса «Təzə bazar», и теперь здесь десятки домашних животных содержатся в антисанитарных условиях, без воды, под палящим солнцем в 30-градусную жару. Они напуганы, истощены и, возможно, нездоровы.

Находясь на этом базаре, мы увидели картину, которую трудно описать словами. Щенки, в том числе породистые, содержатся в тесных клетках, по несколько сразу. Подстилки – грязные картонные коробки, пропитанные отходами жизнедеятельности. Все животные выглядят изможденными, а у некоторых наблюдаются признаки кожных заболеваний и воспаления глаз.

В летнюю жару миски у собак были пусты, а рядом валялись лишь куски засохшего хлеба. У других животных, например, кошек, миски могли отсутствовать вовсе. В одной из клеток содержался взрослый английский кокер-спаниель, возрастом не менее 6-7 лет. По его поведению было видно, что животное домашнее.

Заметили мальтийскую болонку и пуделя – одну из собак полностью побрили, а на вопрос «это чихуахуа?», ответили утвердительно. На просьбу же показать документы о вакцинации или происхождении животных, продавец ответил: «Мы их нашли».

Щенки, возраст которых едва достигает 3 месяцев, содержатся по двое в тесных клетках, выставленных прямо на улице, под палящим солнцем. На замечание продавцам о том, что животные находятся без воды, был ответ:

«Давали уже, выпили». И что интересно, буквально через минуту клетка с щенками внезапно исчезла. Она не была убрана в тень, её мы вообще больше не видели.

В другой тесной клетке – два представителя разных биологических видов: птица и морская свинка.

Их содержание на одном пространстве противоречит нормам как биобезопасности, так и минимальным стандартам зоогигиены. Совместное проживание может вызвать стресс, агрессию, а иногда – летальный исход.

К сожалению, дальнейшая судьба животных, которые не нашли хозяев, печальна – их отпускают скитаться по улицам. Стоит отметить, что, по словам некоторых горожан, среди животных, выставленных на зоорынке, нередко можно увидеть украденных - в социальных сетях и на различных форумах не раз появлялись истории о том, как люди случайно находили здесь своих пропавших питомцев.

Однако на фоне этой тревожной картины стало известно о подготовке к открытию нового зоорынка. По словам организаторов, он должен стать альтернативой привычному формату, где зачастую не соблюдаются элементарные нормы содержания животных.

Мы побывали на новом месте, расположенном недалеко от станций 20 Января и Мемар Аджеми, где, как стало известно 1news.az, совсем скоро начнет работу новый зоорынок. Пока здесь только первые переселившиеся животные, а завершение всех подготовительных этапов только ожидается. Но уже сейчас можно оценить уровень инфраструктуры и подход, который заявлен как основной принцип работы. Первое, что бросается в глаза, - территория поделена на отдельные зоны: для кошек, собак, птиц и грызунов. Пространство организовано с учетом требований санитарии, безопасности и комфорта как для посетителей, так и для самих животных.

Павильоны оборудованы системой вентиляции, есть подключение к воде, созданы условия для правильного кормления и ветеринарного контроля.

Как нам рассказали представители нового «ZooBazar», отныне продажа здесь подобранных с улицы животных без документов и истории будет контролироваться. Животные, допущенные к продаже, будут иметь паспорт, данные о вакцинации и чипировании. Большинство из них — привозные, преимущественно из Украины, от проверенных питомников и заводчиков. Это значит, что покупатель будет уверен в происхождении питомца и в том, что он не станет носителем инфекций.

Также было подчеркнуто, что продавцы, работающие на старом рынке, не были допущены к работе на новом пространстве. Причина — несоблюдение санитарных норм, отсутствие документации и негативная репутация, накопившаяся за годы.

Пока сложно судить, насколько эти обещания будут реализованы на деле. Но сам факт, что подобный проект инициирован, уже является важным сигналом. Это может стать первым шагом к системным изменениям в том, как будут содержаться животные для торговли и какова будет их дальнейшая судьба. Тем не менее, нельзя забывать о том, что животным, которые пока продолжают находиться на старом месте, нужна помощь. И всё, что может изменить их положение, — это внимание общества и конкретные действия.

Именно общественное внимание, критическое мышление и неравнодушие помогают формировать культуру обращения с животными. И если мы действительно хотим видеть Баку современным и гуманным городом, то должны поддерживать проекты, в которых заявлены элементарные стандарты ответственности и уважения к живым существам.

Джамиля Суджадинова

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