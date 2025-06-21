Аварийный автобус с дырой в полу перевозит пассажиров в Баку - ВИДЕО

Пассажирский автобус, у которого в полу зияет внушительная дыра, продолжает перевозить людей, создавая реальную угрозу их здоровью и жизни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, на видеокадрах, запечатлевших опасное состояние крупногабаритного автобуса, чётко видно разрушение пола транспортного средства. Дым от работающего двигателя беспрепятственно проникает внутрь салона, что создаёт угрозу для дыхательных путей пассажиров.

Помимо критического состояния пола, одной из основных проблем маршрута № 525 является полное отсутствие системы кондиционирования воздуха в автобусах.

В связи с этим инцидентом, в Агентстве наземного транспорта сообщили Xəzər Xəbər, что оператору маршрута № 525 уже выдано предписание обновить автопарк. Отмечено, что в ближайшие дни планируется замена автобусов, курсирующих на данной линии.

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