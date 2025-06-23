В Азербайджане лже-посредник по трудоустройству и образованию присвоил деньги граждан

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан 61-летний житель Гёйгёльского района Алтай Исмайылов, который путём обмана завладевал деньгами граждан, злоупотребляя их доверием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, упомянутый человек, давая ложные обещания о трудоустройстве граждан на различные должности в государственных учреждениях, а также о содействии их детям в получении образования в частных учебных заведениях, мошенническим путем присвоил денежные средства в различных размерах.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Если есть другие лица, пострадавшие от незаконных действий А.Исмайылова, они могут сообщить об этом в полицию.