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В 17 селах одного из районов Азербайджана временно не будет газа

Фаига Мамедова17:39 - Сегодня
В 17 селах одного из районов Азербайджана временно не будет газа

Подача газа будет приостановлена в 17 селах Сабирабадского района.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Сальянское региональное управление газоэксплуатации, подача газа будет временно прекращена в 17 селах Сабирабадского района, передает 1news.az.

Отмечено, что в связи с устранением утечки газа во фланцевых соединениях задвижки D300 мм, установленной на подземном газопроводе среднего давления PE «Уладжалы-Гарагюней» диаметром 315 мм, с 10:00 24 июня 2025 года и до завершения работ будет приостановлена подача газа (для 7 846 абонентов в общей сложности) в следующих селах Сабирабадского района: Уладжалы, Мюрсалли, Шихлар, Гаралар, Мамишляр, Кюркенди, Асадли, Гафарлы, Суговушан, Булдуг, Атджалар, Хашимханлы, Ахтачы-Муган, Гаратогай, Османлы, Шихсалахлы, Гарагюней.

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