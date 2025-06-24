На трассе Баку-Губа перевернулся автомобиль, есть погибший
На трассе Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось на участке трассы Баку-Губа, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин.
Во время инцидента автомобиль марки Infinity потерял управление и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте, а пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
По данному факту ведётся расследование.
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