На трассе Баку-Губа перевернулся автомобиль, есть погибший

На трассе Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось на участке трассы Баку-Губа, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин.

Во время инцидента автомобиль марки Infinity потерял управление и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте, а пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

По данному факту ведётся расследование.