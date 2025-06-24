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На трассе Баку-Губа перевернулся автомобиль, есть погибший

Фаига Мамедова14:09 - Сегодня
На трассе Баку-Губа перевернулся автомобиль, есть погибший

На трассе Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось на участке трассы Баку-Губа, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин.

Во время инцидента автомобиль марки Infinity потерял управление и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте, а пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

По данному факту ведётся расследование.

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