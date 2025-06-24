Конфликт на помолвке в Баку перерос в драку - ВИДЕО

В столице конфликт на помолвке перерос в драку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, инцидент произошёл в Низаминском районе Баку 22 июня поздно вечером.

На церемонии помолвки, проходившей в одном из ресторанов на улице Микаила Алиева, возник спор между участниками мероприятия. Словесная перепалка переросла в физическое столкновение уже за пределами заведения. В результате движение транспорта у ресторана оказалось парализовано.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и пресекли дальнейшее развитие конфликта. Лица в возрасте 30, 37 и 41 года, участвовавшие в драке, были установлены и привлечены к ответственности. В отношении каждого из них были применены меры согласно действующему законодательству.

Низаминский районный суд рассмотрел материалы дела и назначил участникам драки денежные штрафы.