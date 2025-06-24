В этот день вход в музей-танкер «Сураханы» будет бесплатным

В честь профессионального праздника - Дня моряка 25 июня в музее-танкере «Сураханы» пройдёт День открытых дверей.

В этот день у граждан будет возможность бесплатно посетить музей, сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

В музее посетители смогут поближе познакомиться с историей Каспийского моря, добычей нефти на Абшероне, развитием судоходства, кораблями, считающимися одними из первых в мире, морскими гигантами, средствами навигации, являющимися неотъемлемыми атрибутами судоходства, морскими узлами с историей около 5000 лет, а также оборудованием, используемым при эксплуатации судов.

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