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В Баку похитили более 30 тыс. манатов из магазина - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:30 - Сегодня
В Баку похитили более 30 тыс. манатов из магазина - ВИДЕО

В Баку задержан подозреваемый в краже 34 600 манатов из кассы магазина.

В Насиминском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже 34 600 манатов из кассы складского помещения магазина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, неизвестный, скрыв лицо маской, проник на склад магазина и, спрятавшись, дождался ночи.

После закрытия магазина он похитил 34 600 манатов из кассы, расположенной на складе. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был установлен и задержан 26-летний Мехман Алиев, подозреваемый в совершении кражи.

По данному факту ведется расследование.

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