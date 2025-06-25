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Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

Фаига Мамедова20:15 - Сегодня
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

В предстоящие нерабочие дни ожидается значительное увеличение транспортного потока на дорогах.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в рекомендациях Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД для водителей, готовящихся к поездкам в праздничные дни. Отмечается, что наряду с принятием превентивных мер в условиях возросшей интенсивности движения, дорожная полиция обращается к водителям с призывом обратить внимание на техническую исправность транспортных средств и по возможности отправляться в путь в светлое время суток.

«Кроме того, водители должны избегать вождения в утомленном или сонном состоянии, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям, а также не нарушать правила обгона и маневрирования. Уважаемые водители, демонстрируя образцовое поведение за рулем, будьте примером для других участников движения, проявляйте терпение и выдержку по отношению к недисциплинированным водителям. Соблюдая эти рекомендации, вы внесете свой вклад в то, чтобы ваши выходные дни стали незабываемыми!» - говорится в обращении.

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