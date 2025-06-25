Цепная авария в Физули с летальным исходом

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Физулинском районе, погибли три человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на территории района произошло цепное столкновение автомобилей марок Mercedes, KIA и Opel.

На месте происшествия скончались жители района: Ниджат Гурбанов (1999 г.р.), его брат Джейхун Гурбанов (1986 г.р.) и Эльчин Сулейманов (1999 г.р.). Еще один участник ДТП — Бандалы Гамбаров — получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

После оказания первичной медицинской помощи он был переведен в одну из столичных больниц. В числе погибших — водитель и пассажиры автомобиля Mercedes.

По факту инцидента проводится расследование.