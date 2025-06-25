Названа дата второго этапа экзамена для поступления в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 29 июня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру — оценку знаний по базовым предметам (вторая попытка).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ГЭЦ.

В экзамене примут участие 1286 кандидатов. Из них 990 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 296 — на русском.

Среди участников — 533 юноши и 753 девушки. Из общего числа кандидатов: 185 — выпускники текущего года, 535 — выпускники прошлых лет, 566 — студенты, завершение обучения которых предстоит в будущем, и 11 — граждане иностранных государств.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване.