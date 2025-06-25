МВД призывает граждан к бдительности в связи с кибермошенничеством.

24 июня с банковских карт граждан были украдены денежные средства в размере 3058, 400, 393, 268, 250, 25 манатов кибернетическим способом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Подобные преступления обычно совершаются посредством звонков и СМС с неизвестных номеров, а также через поддельные сайты и платформы. Ни в коем случае нельзя передавать личные данные банковской карты, в частности, номер карты, PIN-код, CVV-код и одноразовые пароли (OTP) другим лицам, в том числе тем, кто представляется сотрудниками банка или государственных учреждений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан быть внимательными и в случае столкновения с подозрительными ситуациями немедленно обращаться в органы полиции и банки.